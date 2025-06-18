İzmir merkezli sahte içki operasyonu: 13 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi

İzmir merkezli sahte içki operasyonu: 13 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi
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İzmir ve çevresinde düzenlenen operasyonda sahte içki üretim malzemeleri ele geçirildi. 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İZMİR merkezli 2 ildeki operasyonda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL olan sahte içki üretim malzemesi ele geçirildi; gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte içki satışı ve dağıtımını yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki çalışma yaptı. Takip sonrası ekipler, 11 Haziran'da İzmir'in Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Karşıyaka, Menderes, Buca, Bornova, Bayraklı ilçeleri ile Yalova'da eş zamanlı operasyon başlattı. Toplam 25 ev, 6 depo, 5 iş yeri ve 9 otomobildeki aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL olan 17,6 ton sahte etiketli etil alkol, 402 şişe muhtelif içki, 3 bin 558 adet fotokopi bandrol, 2 bin 210 adet boş içki şişesi, 3 bin 365 içki şişesi etiketi, 300 içki şişesi kapağı, 7,1 litre içki yapımında kullanılan aroma, 1 adet alkol dolum makinesi ele geçirildi. Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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