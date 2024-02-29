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İzmir merkezli operasyonda terör örgütlerine finansman sağlayan 9 şüpheli tutuklandı

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İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye finansman sağladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 25 şüpheli daha yakalanırken, 12 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DHKP/C ve MLKP'ye yönelik operasyonda terörizme finansman sağladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesi ve MİT Başkanlığı desteğiyle, terörizmin finansmanının engellenmesi kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 25'i yakalandı.

Şüphelilerden 12'si jandarmadaki ifadelerinin ardından 1'i de savcılıktan serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Terörizmin finansmanına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüphelinin yakalanması için 27 Şubat'ta İzmir merkezli 9 ilde operasyon başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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