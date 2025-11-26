Haberler

İzmir Merkezli Operasyon: 15 Milyon TL Değerinde Kaçak ve Sahte Ürün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, toplam değeri 15 milyon TL'yi bulan kaçak ve sahte ürünlere el konuldu. 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İZMİR merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda; piyasa değeri toplam 15 milyon TL olduğu belirtilen çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından İzmir'in Karşıyaka ve Çiğli ilçeleri ile İstanbul ve Bursa'da kaçak ve sahte gıda, içecek ile ilaç üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. şüphelilere ait ev, iş yeri, araçlar ve merdiven altı üretim yapılan bir depoda yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olduğu belirtilen çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi. Söz konusu malzemeler arasında; 10 kilo sildenafil ve tadalafil tozu (100 bin adet ilaç üretilebilecek miktarda), 85 bin 781 kaçak/sahte ilaç ve içecek, 59 bin 890 ambalaj ve etiket, press, dolum ve ısıtıcı gibi 21 ayrı üretim makinesi ve 19 litre sıvı ham madde bulundu. 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü

Hastaneye kaldırılan tutuklu Muhittin Böcek'ten haber var
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok
Davutoğlu ilk kez açıkladı: Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir

İttifak çıkışı canlı yayına damga vurdu: 4 parti birleşebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.