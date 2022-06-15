İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturması kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'ta isimleri geçen 9 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir'in yanı sıra İstanbul, Antalya, Denizli ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 9 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete getirildi. AA / Şafak Yel - Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.