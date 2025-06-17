İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 40 Gözaltı

İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 40 Gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde gerçekleşen operasyonda, FETÖ/PDY ile bağlantılı 40 şüpheli gözaltına alındı. 6 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgütün eğitim faaliyetleri ve yurt dışına kaçış planları araştırılıyor.

İZMİR merkezli 6 ilde polisin FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonunda 40 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Örgüt tarafından 'hücre evi' olarak kullanılan konutlarda güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte taban kazandırarak dağılma sürecinde olan örgütü ayakta tutmaya çalıştıkları değerlendirilen ve illegal yollarla yurt dışına kaçış arayışında bulunan üyelerine yardım ettiği tespit edilen 45 şüpheli için İzmir merkezli Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'de bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Ekiplerin aramalarında; bir miktar nakit para ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerden 40'ı yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari durumdaki 2 şüpheli de aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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