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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 2'si muvazzaf asker 12 şüpheli yakalandı

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İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 2'si muvazzaf asker 12 şüpheli yakalandı. İzmir dahil 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Firari 2 şüpheliye yönelik çalışma sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 2'si muvazzaf 4 asker vr 10'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde, Başsavcılık tarafından veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup ikisi muvazzaf 4 astsubay ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 10 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah saatlerinde İzmir dahil 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınırken 1'i muhtemel yurt dışında olmak üzere 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İzmir TSK İzmir Terör Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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