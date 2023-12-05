İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 2'si muvazzaf asker 12 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 2'si muvazzaf 4 asker vr 10'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde, Başsavcılık tarafından veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup ikisi muvazzaf 4 astsubay ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 10 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah saatlerinde İzmir dahil 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınırken 1'i muhtemel yurt dışında olmak üzere 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi. - İZMİR