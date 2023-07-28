İzmir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan ve tanıdıkları vasıtasıyla milli emlak arazilerinin satışını yaptıklarını söyleyerek iletişime geçtikleri kişileri 16 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 13 kişiden 8'i tutuklandı.

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan ve tanıdıkları vasıtasıyla milli emlak arazilerinin satışını yaptıklarını söyleyerek iletişime geçtikleri kişileri 16 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 13 kişiden 8'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, buluştukları vatandaşlara gösterdikleri milli emlak arazilerinin satışı için Ankara'da yetkili tanıdıkları olduğunu söyleyerek güven telkin eden, kendilerini resmi kurumlarda işlemleri halledecek avukat, makam şoförü gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma sonucu, mağdurları buluşma sağlanan arazinin bulunduğu il ve ilçelerdeki tapu müdürlükleri civarına götüren, mağdurların yanında resmi kurumlara girip çıkarak resmi işlem yapıldığı izlenimi veren ve milli emlak arazisi için 500 bin ila 4 milyon arasında fiyatlar söyleyerek dolandıran kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İzmir'in yanı sıra İstanbul, Muğla ve Söke'deki çeşitli adreslere yapılan operasyonda 13 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonları, çok sayıda tapu senedi ve mühür gibi materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin toplam 16 dolandırıcılık eylemine karıştıkları, 16 milyon liralık mağduriyete sebep oldukları belirlendi.

Suçtan elde edilen malvarlığını aklama suçu kapsamında 10 şüphelinin kripto para borsalarındaki hesaplarına, bankalarda yasal gelir olarak aldıkları maaş hesapları dışındaki hesaplarına, kiralık kasa mevcutları ile ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık payları ve 4 araca el konuldu.

Şüphelilerin, işlemleri halledecek şahıslara verilecek rüşvetler, tapu masrafları ve bu husustaki tüm resmi evrakların bedeli olarak belirlenen meblağları banka hesaplarına "borç karşılığı" adı altında havale ettirdiği ardından sahte olarak düzenledikleri tapu evrakı, tahsilat makbuzu gibi evrakları mağdurlara verdiği öğrenildi.

İşlemlerde ekstra masraflar olduğu yalanıyla mağdurlardan para almayı sürdüren şüphelilerin, mağdurlarla yaptıkları görüşmelerde milli emlak satışı işlemlerinin gizli yapıldığı ve yasal olmadığı, rüşvet verildiğinden kendilerinin de suçlu olduğu yönünde telkinlerde bulunularak haklarında şikayet edilmesinin önüne geçtikleri belirtildi.

Adliyeye çıkartılan şüphelilerden 5'i savcılıkça serbest bırakıldı, diğer 8'i sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.