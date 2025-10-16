Haberler

İzmir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama

Güncelleme:
Sosyal medya üzerinden sahte ev ilanları ile dolandırıcılık yapan 10 şüpheli İzmir'de gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 7 ildeki operasyonda, sosyal medya üzerinden sahte satılık, kiralık veya günlük ev ilanı paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında satılık, kiralık veya günlük bungalov ev ilanları paylaşarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İzmir, Samsun, Muğla, Adana, Ankara, Mersin ve Antalya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

45 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
