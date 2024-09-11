İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
İzmir merkezli 13 ilde gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı. İşlemleri tamamlanan diğer şüpheliler ise salıverildi.
İzmir merkezli 13 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 28 şüphelinin 22'si jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi.
İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İzmir'in yanı sıra Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.