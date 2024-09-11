Üye Girişi
Haberler

İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir merkezli 13 ilde gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı. İşlemleri tamamlanan diğer şüpheliler ise salıverildi.

İzmir merkezli 13 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 28 şüphelinin 22'si jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İzmir'in yanı sıra Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Politika Güvenlik Adliye Güncel Terör izmir

Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı
Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı

Tekmeci Yusuf'a ödül gibi görev
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi mi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 11-12 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Eylül Sincan, Güdül, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 11 Eylül 2024: Euro'nun Güncel Satış Fiyatı ve TL Karşısındaki Değeri Ne Kadar? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 11 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Rüyanda Görürsün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rüyanda Görürsün filmi ne zaman, nerede çekildi? 12 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Akrep, Boğa burcu yorumu! 12 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sev Kardeşim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI DÖVİZ KURU 11 EYLÜL: Dolar ne kadar, 1 dolar kaç TL? Bugün döviz kuru ne kadar oldu? Muhbir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Muhbir filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 11 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?
title