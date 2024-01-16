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İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda haklarında yakalama kararı verilen 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlamalarıyla 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda haklarında yakalama kararı verilen 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamalarıyla 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir İzmir Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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