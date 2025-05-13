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İzmir Merkezli DEAŞ Operasyonunda 10 Gözaltı

İzmir Merkezli DEAŞ Operasyonunda 10 Gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütünün finansmanına yönelik olarak 10 şüpheli gözaltına alındı. İki diğer şüphelinin durumu belirsiz.

İZMİR merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün finansmanına yönelik İzmir merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 şüpheliden 10'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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