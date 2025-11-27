İzmir Merkezli DEAŞ Operasyonu: 26 Şüpheli Gözaltında
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, DEAŞ'a finansman sağlanmasını önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda 17 ilde 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
