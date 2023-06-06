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İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu (2)

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu (2)

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ŞÜPHELİLERDEN 19'U YAKALANDIFETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sivil unsur yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliden 19'u yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 19'U YAKALANDI

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sivil unsur yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliden 19'u yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yurt dışında bulunan 3 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.Kadir ÖZEN / İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

İzmir TSK Güncel Haberler

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