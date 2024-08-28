İzmir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten 8 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 8 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. İstanbul, Hatay, Mersin, Kayseri ve Trabzon'da yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü. Örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesör/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde harekete geçildi. İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Kayseri ve Trabzon'da yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.