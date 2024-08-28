İzmir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten 8 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü. Örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesör/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde harekete geçildi. İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Kayseri ve Trabzon'da yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel