İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (3) - Haberler

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İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (3)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (3)

GÖZALTI SAYISI 78'E YÜKSELDİİzmir merkezli 31 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı verilen 99 şüpheliden 7'si daha yakalandı.

İZMİR (DHA) - GÖZALTI SAYISI 78'E YÜKSELDİ

İzmir merkezli 31 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı verilen 99 şüpheliden 7'si daha yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 78'e yükseldi. 12'si yurt dışında olduğu tespit edilen diğer 21 şüphelinin yakalanması içinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, İzmir, TSK, Güncel, Haberler

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