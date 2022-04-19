İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (3)

İZMİR (DHA) - GÖZALTI SAYISI 78'E YÜKSELDİ

İzmir merkezli 31 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı verilen 99 şüpheliden 7'si daha yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 78'e yükseldi. 12'si yurt dışında olduğu tespit edilen diğer 21 şüphelinin yakalanması içinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,