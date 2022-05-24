İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (3) - Haberler

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İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (3)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (3)

GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİİzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı, 51'e yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİ

İzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı, 51'e yükseldi. 19 şüphelinin İzmir'de, 32 şüphelinin ise diğer illerde yakalandığı öğrenildi. 1 şüpheli, mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakılırken, 6'sı yurt dışında olduğu tespit edilen 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, İzmir, TSK, Güncel, Haberler

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