İzmir merkezli 14 ilde terör örgütüne finans desteği sağlayan 32 şüpheli yakalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyelerine finans sağladıkları suçlamasıyla aranan 37 şüpheliden 32'si yakalandı. Operasyonda, bir ruhsatsız av tüfeği, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden tutuklu/hükümlü şahıslara para yatırarak finans sağladıkları MASAK ve HTS raporlarıyla tespit edilen 37 kişiye yönelik İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda, 32 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; örgüt üyeliğinden hükümlü/tutuklu şahıslara para yatırarak örgüte finans sağladıkları MASAK ve HTS raporlarıyla tespit edilen 37 şahsın yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 32 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilirken, firari şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR