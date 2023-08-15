İzmir merkezli 14 ilde terör örgütüne finans desteği sağlayan 32 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyelerine finans sağladıkları suçlamasıyla aranan 37 şüpheliden 32'si yakalandı. Operasyonda, bir ruhsatsız av tüfeği, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.