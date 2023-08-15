Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden tutuklu/hükümlü şahıslara para yatırarak finans sağladıkları MASAK ve HTS raporlarıyla tespit edilen 37 şahsa yönelik İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda, 32 şüpheli yakalandı.

İzmir merkezli 14 ilde terör operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

İZMİR - Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden tutuklu/hükümlü şahıslara para yatırarak finans sağladıkları MASAK ve HTS raporlarıyla tespit edilen 37 şahsa yönelik İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda, 32 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; örgüt üyeliğinden hükümlü/tutuklu şahıslara para yatırarak örgüte finans sağladıkları MASAK ve HTS raporlarıyla tespit edilen 37 şahsın yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 32 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilirken, firar şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.