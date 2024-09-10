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İzmir merkezli 13 ilde DEAŞ operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

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İzmir merkezli olarak 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a yönelik 27 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 3'ü ise hala aranıyor.

İzmir merkezli 13 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli olarak bu kentin yanı sıra Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde 3 kişinin de arandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Güvenlik Politika Güncel izmir Terör

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