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İZMİR MERKEZLİ 10 İLDE 'SİBERGÖZ-7' OPERASYONU 52 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Bakan Yerlikaya: Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-7' operasyonunda 52 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya: Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-7' operasyonunda 52 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Futbol İzmir Spor Güvenlik Suç Hukuk Spor Güncel Haberler

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