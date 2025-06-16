İzmir Menemen'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobilin, hasarlı kazaya karışan ve sol şeritte bekleyen taksiye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alper Taşçı (36) idaresindeki 35 DD 786 plakalı taksi, Kuzey Ege Otoyolu Menemen geçişi Yanıkköy mevkisinde, önünde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araca çarptı.

Taşçı, taksiyi sol şeritte durdurdu. Diğer araç sürücüsü ise yoluna devam etti.

Bu sırada aynı güzergahta ilerleyen M.B.İ. (33) yönetimindeki 35 BIM 261 plakalı otomobil, taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksideki yolcu Yüksel Doğdu (76) yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Doğdu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Her iki sürücü işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan taksi sürücüsünün yaşamını yitiren Yüksel Doğdu'yu Dikili ilçesine götürmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan aldığı öğrenildi.

Kaza anı otoyoldaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, otoyolda seyreden taksinin önündeki araca çarpmasının ardından sol şeritte aracı durdurduğu görülüyor. Otomobilin de taksiye arkadan çarpması görüntülerde yer alıyor.