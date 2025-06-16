İzmir Menemen'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde, hasarlı kazaya karışan bir taksiye çarpan otomobilin neden olduğu trafik kazasında 76 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti. Olayda iki sürücü jandarma karakoluna götürüldü.

İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobilin, hasarlı kazaya karışan ve sol şeritte bekleyen taksiye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alper Taşçı (36) idaresindeki 35 DD 786 plakalı taksi, Kuzey Ege Otoyolu Menemen geçişi Yanıkköy mevkisinde, önünde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araca çarptı.

Taşçı, taksiyi sol şeritte durdurdu. Diğer araç sürücüsü ise yoluna devam etti.

Bu sırada aynı güzergahta ilerleyen M.B.İ. (33) yönetimindeki 35 BIM 261 plakalı otomobil, taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksideki yolcu Yüksel Doğdu (76) yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Doğdu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Her iki sürücü işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan taksi sürücüsünün yaşamını yitiren Yüksel Doğdu'yu Dikili ilçesine götürmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan aldığı öğrenildi.

Kaza anı otoyoldaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, otoyolda seyreden taksinin önündeki araca çarpmasının ardından sol şeritte aracı durdurduğu görülüyor. Otomobilin de taksiye arkadan çarpması görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın

Netanyahu'dan bölgeyi cehenneme çevirecek tehdit
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul'a getirdi
Öğrencisini feci şekilde döven öğretmene komik ceza

Öğrencisini feci şekilde döven öğretmene komik ceza
Fatih Terim Suudi Arabistan'tan ayrılıyor

Fatih Terim'in Suudi Arabistan'daki geleceği belli oldu
Çuval çuval para verecekler! Al Hilal'den Osimhen'e yeni teklif

Osimhen'e eşi benzeri görülmemiş bir teklif yapılacak
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.