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İzmir Menemen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir Menemen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Güncel Haberler

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yahşelli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler 5 helikopter, 6 uçak, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 7 dozer ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yahşelli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler 5 helikopter, 6 uçak, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 7 dozer ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Halil Şahin - Güncel

Menemen İzmir Güncel Haberler

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