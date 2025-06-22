İzmir Menemen'de Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

İzmir Menemen'de Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
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İzmir'in Menemen ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının çevre yerleşim yerlerine tehdit oluşturmadığı bildirildi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgar nedeniyle yayılırken, ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Maltepe Mahallesi, Villakent Mahallesi ve İzmir Serbest Bölgesi arasında kalan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle yangın hızla büyürken çevre ilçelerden destek itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlerin yakındaki Maltepe Mahallesi'ne sıçramaması için iş makineleriyle müdahale yapıldı. Otluk alandaki yangının kontrol altında devam ettiği ve şu an için çevredeki yerleşim yerleri ile serbest bölge için bir tehdit oluşturmadığı öğrenildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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