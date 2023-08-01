İzmir Menemen'de Orman Yangını Çıktı
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İzmir'in Menemen ilçesinin Hasanlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Menemen Hasanlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 112'den gelen ihbar üzerine bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel