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İzmir Menemen'de Orman Yangını Çıktı

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İzmir'in Menemen ilçesinin Hasanlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Menemen Hasanlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 112'den gelen ihbar üzerine bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Menemen İzmir Güncel Haberler

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