İzmir Menemen'de Orman Yangını Çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinin Hasanlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.