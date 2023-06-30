İzmir Menemen'de Orman Yangını Çıktı

İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bugün saat 17.00'de orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahale, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 17.05'te başladı. Orman yangınına 5 helikopter, 6 uçak, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 7 dozer ile müdahale devam ediyor.