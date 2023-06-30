İzmir Menemen'de Orman Yangını

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler, uçaklar, arazözler, su ikmal araçları ve dozerler yangına müdahale ediyor.

Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 6 uçak ile havadan 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ile 7 dozer ile karadan müdahale ediliyor.