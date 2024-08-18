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İzmir Menderes'teki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın bölgesine Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığına ait 4 helikopter sevk edildi. Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Sabah havanın aydınlanmasıyla bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığına ait 4 helikopter sevk edildi

Helikopterler, Tahtalı Barajı'ndan aldıkları su ile yangına müdahale ediyor.

Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor.

Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede ekipler, yangını kontrol almaya çalışıyor.

AFAD Başkanı Okay Memiş ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Değirmendere Mahallesi'nde kurulan koordinasyon merkezini ziyaret ederek, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Şaşal Mahallesi'nde dün saat 16.45'te orman yangını çıkmış, ekipler 10 dakika içinde müdahale etmişti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangınının, kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve şase kaynaklı olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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