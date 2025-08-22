İzmir Menderes'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İzmir Menderes'teki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM, NSosyal'deki hesabından orman yangınlarına ilişkin son durumu şu şekilde paylaştı:

"İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Çanakkale Gelibolu'da devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor."