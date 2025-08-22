İzmir Menderes'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Menderes'teki orman yangınının kontrol altına alındığını ve Çanakkale Gelibolu'daki yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İzmir Menderes'teki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
OGM, NSosyal'deki hesabından orman yangınlarına ilişkin son durumu şu şekilde paylaştı:
"İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Çanakkale Gelibolu'da devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor."
Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel