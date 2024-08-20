İzmir Menderes'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(İZMİR) - Orman Genel Müdürlüğü, Menderes'te meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'in Menderes ilçesi'ndeki yangının kontrol altına alındığını bildirildi.

OGM'nin paylaşımı şöyle:

"İzmir Menderes'te meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. YeşilVatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."