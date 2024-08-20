İzmir Menderes'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Menderes'te meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yeşil vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.