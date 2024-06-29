İzmir Menderes'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.