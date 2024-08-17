İzmir Menderes'te Orman Yangını Çıktı

İZMİR'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi 16.55'te yapılan yangına müdahale, havadan ve karadan sürüyor.

Haber-Kamera: Burak UÇAR / İZMİR,