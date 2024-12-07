Üye Girişi
Haberler
Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Muhalifler başkente ilk adımı attı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt

Özel'in kulesi Erdoğan'ı kızdırdı

 Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor
Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz

Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz

İzmir Menderes'te Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Menderes'te Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde, Gölcükler Mahallesi'ndeki tarım malzemeleri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölcükler Mahallesi'nde tarım malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen depoda çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
img

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi
img

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz
img

5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Cumartesi hangi diziler var? 7 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Fenerbahçe maçı nereden izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Başakşehir, Küçükçekmce, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Aralık Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 8-9 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 8-9 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 8 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Yengeç, Oğlak, Balık burcu yorumu! 8 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.