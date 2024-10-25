İzmir Mektebim Koleji, 'Mektolular' hesabı ile başarıyı yakaladı

MEKTEBİM Koleji, gençleri ve çocukları geleceğin iş dünyasına hazırlamak amacıyla 25 ildeki 45 kampüsünde M-LEAD projeleri düzenledi. Bu kapsamda öğrenciler tarafından kendi kolejleri için kurdukları Instagram hesabı en başarılı yönetilen kampüs İzmir kampüsü oldu. Okul tarafından bu başarı, Kolejin 'Mektolular' adıyla alt marka hakkının alınması ise taçlandırıldı.

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Mektebim Koleji,? gençleri ve çocukları geleceğin iş dünyasına hazırlamak amacı ile 25 ildeki 45 kampüsünde M-LEAD projeleri düzenlendi. Bu kapsamda öğrenciler tarafından kendi kolejleri için kurdukları Instagram hesabı ve yönetiminde en başarılı kampüs ise İzmir'den oldu. İzmir Mektebim koleji öğrencileri Demir Gençerler ve Burcu Aktaş'ın kurduğu ' Mektolular' hesabı hem ismi ile hem de içerikleri ile ilgi odağı oldu. Okul tarafından bu başarı, Kolejin 'Mektolular'? adıyla alt marka hakkının alınması ise taçlandırıldı.? Mektebim Koleji İş Dünyası Direktörü Fuat Sami, "Bugün çok özel ve heyecanlı bir gün. Çünkü gençlerimiz ilk defa bir lise zinciri için gençlik markası yarattı. Bu markanın yaratılış hikayesi de çok özel ve farklı. Biz geçen yıl M-LEAD projesi kapsamında 25 ilde 45 kampüsümüzde girişimcilik ve iş dünyasında gençlerimizi yakınlaştırmak için bir projeler zinciri başlatmıştık. Bunun bir kolu da gençlerimizin kendi kampüslerine özel bir Instagram hesabı ve bir marka bulmalarına ve yönetimlerine yönelikti. 45 kampüste Instagram hesaplarında gençlerimiz kendi yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri, iş dünyasıyla ilgili röportajlarını burada paylaştılar. O hesaplar içerisinden de İzmir Bornova kampüsünün 'Mektolular' diye kendi yarattıkları marka gerçekten müthiş etki yarattı ve ön plana çıktı. Hem takipçi sayısı arttı hem de yönetiliş tarzıyla da çok özel bir hesaptı" dedi.

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'GENÇLERİMİZİ DAHA İLKOKUL ÇAĞINDA İŞ DÜNYASINA HAZIRLIYORUZ'

Her yıl sonunda Mektebim Kolejleri'ndeki gençlere farklı kategorilerde 'Zirvedekiler' ödül töreni düzenlediklerini belirten Sami, "45 kampüs içerisinden İzmir Bornova kampüsünde öğrencimiz olan Demir ve Burcu'nun yönettiği Mektolular hesabı 1'inci seçildi. Ödül olarak da bu tüm Mektebimlerin alt gençlik markası oldu. Resmi hesap devam ederken artık bir gençlik hesabı oldu ve diğer illerdeki kurmuş olduğu hesaplar da 'Mektolular'a bağlı olacak. Demir ve Burcu'nun hesabı yönetme tarzları, yaratıcılıkları, yaptıkları projeler de çok değerliydi. 25 ilde Mektebim Koleji öğrencilerinin artık bir gençlik markası var. Bu yıllar içerisinde de büyüyecek. Onlar bayrağı başka gençlere devredecekler. Ayrıca her yıl hangi kampüs, hangi ilde kendi hesabını doğru ve iyi yönetiyor ise 'Mektolular' hesabını yönetmeye başlayacak ve bu bayrak elden ele taşınacak. M-LEAD programında gençlerimizi daha ilkokul çağında iş dünyasına hazırlıyoruz. Bu da onun bir nevi vitrin projesi olarak hayata geçti" diye konuştu.

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'MEKTOLULAR MARKASI MEKTEBİM KOLEJİ'NİN ALT GENÇLİK MARKASI OLDU'

Mektebim Koleji olarak lise seviyesinde M-LEAD programını uyguladıklarını ve bu kapsamda İzmir'deki öğlencilerden Demir ve Burcu'nun kurduğu ınstagram hesabı 'Mektolular'ın çok dikkat çektiğini vurgulayan Mektebim Koleji Eğitim Direktörü Ferhat Argın, "Zirvedekiler töreninde arkadaşlarımıza ödül verdik ve marka haklarını almak, Mektebim Koleji'nin bir gençlik markası, gençlik hareketi, mezunlar derneği olarak kullanmak için bir çalışma başlattık. Öğrencilerimizle görüştük ve bugün imza için toplandık. Bundan sonra 'Mektolular' markası Mektebim Koleji'nin bir alt gençlik markası olarak hayatına kaldığı yerler devam edecek. Biz de öğrencilerimizin bu fikrini ölümsüzleştirmiş olduk. Öğrenci oldukları sürece bu hesabı onlar takip edecekler ama mezun olduktan sonra bu isim hala Mektebim Koleji'nde yaşıyor olacak ve başka öğrenciler farklı kampüslerde de hesabı kullanıyor olacaklar" ifadesine yer verdi.

'DAHA ÖĞRENCİ BAZLI HESAP OLMASINI İSTEDİK'

İzmir Mektebim Koleji'nde 10'uncu sınıf olan Demir Gençerler (15),? "Konsey olarak nasıl bir yol izleyeceğimize dair bir toplantı gerçekleştirmiştik. Instagram hesabı için farklı farklı isimler ortaya atıldı, bir anda aklıma 'Mektolular' ismi geldi. Normalde bütün kampüslerin Instagram hesapları çok resmi şekilde yönetiliyor. Fakat İzmirliler olarak diğer hesaplardan farkımız olması gerektiğini düşünerek daha öğrenci bazlı hesap olmasını istedik. Buna göre videolar hazırladık. Okulun da bunu benimsediğini gördük. Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz de bize 'Mektolular' diye seslenmeye başladı. Geçen sene biz biraz daha sadece okulumuz için de yaşanan komik videoları gönderiyorduk. Bu biraz öznel videolar oluyordu. Artık biraz daha genel videolara dönüş yapacağız" dedi.

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'DAHA ÇOK ÇALIŞIP YENİ YARATICI FİKİRLER ÜRETECEĞİZ'

İzmir Mektebim Koleji'nde 12'nci sınıf olan Burcu Aktaş (16) ise "İyi bir hesap olması için hepimiz çok uğraştık. Bunun için hepimiz farklı fikirler sunduk. Arkadaşım Demir videoları düzenledi. Güncel olaylardan yola çıkarak daha yeni nesle hitap edebilecek videolar yapmak istedik ve çok beğenildi. Bu yüzden de takipçilerimiz arttı. Beğenin sayılarımız artmaya başladı. Bize sağlanan bu imkanları doğru ve güzel bir şekilde kullanmak için elimizden geleni yapacağız. Daha çok çalışıp yeni yaratıcı fikirler üreteceğiz. Amacımız da takip ve beğenilerimizi artırmak olacak. İlk önce diğer kampüslerimiz ile ortak bir WhatsApp gurubu kurduk ve oradan iletişime geçerek süreci yöneteceğiz" sözlerine yer verdi.