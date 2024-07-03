İzmir-Manisa Kara Yolu Yangın Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İZMİR-MANİSA KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanda çıkan yangına takviye ekipler sevk edildi. Alevlere şu an 6 uçak ve 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibiyle de karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle İzmir- Manisa kara yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.
Kadir ÖZEN/İZMİR,