İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanlığına Doğan Kılıç seçildi

İZMİR (AA) - İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası'nın başkanı Doğan Kılıç oldu.

Hakemler Derneği Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Aykut Yenice ve Doğan Kılıç'ın listeleri yarıştı.

Genel kurulda, Kılıç 664 oy alarak başkanlığa seçildi. Odanın 20 yıldır başkanlığını yürüten Yenice ise 203 oyda kaldı.

Doğan Kılıç başkanlığındaki yönetim kurulunda İcabi Yıldız, Aydın Öncel, Nurullah Arık, Adem Kuzu, Orhan Yornuk, Aytül Kıymaz, Hayriye Göl, Mustafa Arslan, Teoman Aksu ve Fatih Kılınç yer aldı.

Kılıç, seçimin ardından yaptığı konuşmada tüm üyelere teşekkür etti.

Başarının ekip işi olduğunu belirten Kılıç, "İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odasını hep birlikte yöneteceğiz. Odamızın kapısı kimseye kapalı kalmayacak. Önceki başkan Aykut Yenice'ye yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum." dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan Vekili Selahattin Arslan ise Kılıç ve yeni yönetime başarılar diledi.

Doğan Kılıç, CHP'den Konak Belediye Meclisi Üyeliği, Aykut Yenice ise İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Başkan Yardımcılığı görevlerini de sürdürüyor.