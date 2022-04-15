İzmir Limanı'na Altı Yıl Aradan Sonra İlk Kruvaziyer Geldi - Haberler

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İzmir Limanı'na Altı Yıl Aradan Sonra İlk Kruvaziyer Geldi

DailyMotion.com - Güncel
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Kruvaziyer turizminde 2016'ya kadar uğrak destinasyonlardan biri olan İzmir'e 6 yıl aranın ardından ilk büyük turistik yolcu gemisi geldi.

İZMİR (DailyMotion.com) - Kruvaziyer turizminde 2016'ya kadar uğrak destinasyonlardan biri olan İzmir'e 6 yıl aranın ardından ilk büyük turistik yolcu gemisi geldi. Bu konuda çok emek sarfedildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer İzmir'e 2022 yılında 34 kruvaziyer geleceğini kaydetti

İzmir Limanı'na Altı Yıl Aradan Sonra İlk Kruvaziyer Geldi

DailyMotion.com / Güncel

Kruvaziyer, İzmir, Güncel, Haberler

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