İzmir Limanı'na Altı Yıl Aradan Sonra İlk Kruvaziyer Geldi

İZMİR (DailyMotion.com) - Kruvaziyer turizminde 2016'ya kadar uğrak destinasyonlardan biri olan İzmir'e 6 yıl aranın ardından ilk büyük turistik yolcu gemisi geldi. Bu konuda çok emek sarfedildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer İzmir'e 2022 yılında 34 kruvaziyer geleceğini kaydetti

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