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İzmir Kültür Sanat Fabrikası 2. Yaşını Kutladı

İzmir Kültür Sanat Fabrikası 2. Yaşını Kutladı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın 2. yıl dönümünü kutlayarak, tesisin İzmir'in kültürel yaşamına katkı sağladığını ve önemli bir dönüşüm hikayesi olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın 2'nci yaşını kutladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmişten geleceğe uzanan bir dönüşümün hikayesi, bir zamanların sanayi hafızası İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın İzmir'in kültürle atan kalbi olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"İzmir Kültür Sanat Fabrikası şehrimize çok yakıştı. Sadece bir dönüşümün değil, adeta bir dirilişin hikayesi olan bu eşsiz kültür ve sanat mekanı; müzeleriyle, kütüphaneleriyle, atölyeleriyle ve etkinlik alanlarıyla şehrimizin kültürel yaşamına yön veren bir merkez haline geldi. Kültür ve sanatın üretildiği, paylaşıldığı ve yaşandığı bu özel yapıya emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sanatla dolu nice yıllar diliyorum. Daha fazlası için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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