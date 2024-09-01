Üye Girişi
Haberler

İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümleri İncelemesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirlilik sonrası incelemelerde bulunacak.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirlilik sonrası Bakan Murat Kurum ve Bilim Kurulu üyelerinin balık ölümlerinin yaşandığı denizde incelemelerde bulunacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, geçen hafta İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alınmıştı. Ayrıca, Bakanlığın Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı ile merkez ekipleri bölgeye gönderilmiş, Körfez'e deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılmıştı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmişti.

BİLİM KURULU OLUŞTURULUYOR

Bakan Kurum, bu incelemelerin sonuçlarına ilişkin Bakanlık yetkilileriyle toplantı yapıp İzmir Körfezi'nin son durumu hakkında bilgi aldı. Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, İzmir Körfezi'ndeki son incelemelerle ilgili raporların detaylı sunumunu yaptı. Bakan Kurum, bu bilgiler ışığında acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması talimatını verdi. Bu kapsamda, ilk etapta bilim insanları ve yetkililerle birlikte İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun oluşturulması kararı alındı.

ACİL EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

Bilim Kurulu ilk toplantısını perşembe günü Bakan Kurum başkanlığında İzmir'de yapacak. Toplantıya ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcileri de davet edilecek. Bu toplantıda İzmir Körfezi'ne acil 'nefes' sağlamak için yapılması gereken işlemleri içeren 'Acil Eylem Planı'nın açıklanması bekleniyor. Bakan Kurum daha sonra Bilim Kurulu üyeleriyle Körfez'de de incelemelerde bulunacak. Bakan Kurum'un, Bakanlığın İzmir Körfezi'nde yaptığı araştırmaların raporlarında yer alan detayları da kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği İnceleme Körfez İzmir Çevre Güncel Haberler

Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız

Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız

 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? Narin'in amcası neden gözaltına alındı? Kayıp Narin bulundu mu? 1 Eylül son dakika gelişmeleri... KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (https://ais.osym.gov.tr/) KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI- CEVAP ANAHTARI KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! YENİ HAMSTER KOMBAT 1 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? ROBLOX AÇILDI MI? 1 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... 2 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç burcu yorumu! 2 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 1-2 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi 1-2 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi
title