İzmir Körfezi'nde yasa dışı midye avcılarına suçüstü

İZMİR Körfezi'nde, yasa dışı kara ve kıllı midye avcılığı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 1500 kilogram midye ele geçirildi, 3 kişiye toplam 20 bin 194 TL ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bugün, İzmir Körfezi'nde yasa dışı kara ve kıllı midye avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler İ.D., S.Ü. ve A.E.'nin kaçak yollarla denizden midye çıkardığı tespit etti. Suçüstü yakalanan şüphelilerin körfeze dalarak midye topladığı belirlenirken, yapılan aramada ise 50 çuval içerisinde toplam 1500 kilogram midye ele geçirildi. Operasyonda ayrıca; 2 dalış kıyafeti, 1 dalış tüpü, 1 regülatör, 3 elek ve 1 kürek ele geçirilirken, 3 kişiye toplam 20 bin 194 TL para cezası uygulandı.