İzmir Körfezi'nde Su Kalitesi İyileşiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Yaşayan Körfez yatırımlarıyla su kalitesi iyileşiyor. Yapılan ölçümlere göre, su kalitesi orta ve iyi kalitede olduğu tespit edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Körfez'i eski günlerine döndürmeyi hedefleyen Yaşayan Körfez yatırımlarının getirdiği iyileşme, su kalitesi raporlarına da olumlu yansıyor. İzmir Körfezi'nin birden çok noktasında yapılan ölçümlerin yer aldığı son analiz sonuçlarına göre, özellikle yoğun yağışların yaşanmadığı dönemlerde su kalitesinin orta ve iyi kalitede olduğu tespit edildi.

İZSU Genel Müdürlüğü, Yaşayan Körfez seferberliği kapsamında izlediği yol haritasını geçen nisan ayında duyurmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından kamuoyuna ilan edilen yatırımlar için 11 milyar liralık dev bir bütçe ayrıldı. Kentin birçok noktasında devam eden yatırımların getirdiği iyileşme, Körfez'in su kalitesi raporlarına da olumlu yansıyor. Yüzme suyu kalitesinin izlenmesine yönelik yapılan ölçümlerde Körfez'in su kalitesinin iyi ve orta kalite sınıfında olduğu belirtildi.

260 KM YAĞMURSUYU HATTI YAPILDI

Rapora göre; özellikle Mavişehir, Karşıyaka Yelken Kulübü, Konak Alsancak, Göztepe, Poligon, Üçkuyular İskelesi, İnciraltı Kent Ormanı Engelliler Parkı ve Sahilevleri bölgelerindeki ölçüm sonuçlarının genel olarak iyi ve orta kalite sınıfında olduğu gözlendi. Yağışlı havalarda taşkınlardan kaynaklı olarak körfezin su kalitesi dönemsel olarak değişkenlik göstermekle birlikte yoğun yağışların yaşanmadığı yaz aylarında su kalitesi daha iyi kalite sınıfında izlendiği görüldü.

İZSU Genel Müdürlüğü, Körfez'in su kalitesinin yılın her döneminde orta ve iyi kalitede tutulmasına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu amaçla yağmur suyu ayrıştırma yatırımlarına ağırlık verildi, kent genelinde 260 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı imal edildi. 2023 yılı için projelendirilen 230 kilometre hattın imalatı da tamamlandığında, hem kentin altyapısı taşkın ve sel olaylarına dirençli hale gelecek hem de Körfez üzerindeki yük nihai olarak ortadan kalkmış olacak.

NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik kapsamında İzmir Körfezi'nin iç ve orta kesimlerinde düzenli olarak izleme çalışmaları yapılıyor. 2020 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar için Körfez'in farklı noktalarından aylık numuneler alınarak analiz ediliyor. Analizlerde İntestinal enterokok ve Escherichia coli parametreleri esas alınıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Su Takip Sisteminde izlediği, yüzme.sağlık.gov.tr sitesinde de yayınladığı ve yüzülebilir nitelikte olan noktalarınınİntestinal enterokokve Escherichia coli parametreleri açısından verilen orta ve iyi kalite sınıfı değerleri sınırları içinde olduğu görülüyor.