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İzmir Körfezi'nde Sağanak Sonrası Atık Kirliliği

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İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti. Kötü koku ve balık ölümleri nedeniyle gündemde yer alan İzmir Körfezi'nde, sabah saatlerinde Karşıyaka sahilinde atıkların kıyıya vurduğu görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denizden ve karadan atıkların toplanması için çalışma yürüttü.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

Kötü koku ve balık ölümleri nedeniyle gündemde yer alan İzmir Körfezi'nde, sabah saatlerinde Karşıyaka sahilinde atıkların kıyıya vurduğu görüldü.

Dün kentte etkili olan sağanağın ardından körfeze dökülen derelerden geldiği tahmin edilen atıklar, sahil boyunda kötü görüntülere neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denizden ve karadan atıkların toplanması için çalışma yürüttü.

Toplanan atıkların içinde ölü balıkların bulunmadığı gözlenirken sağanak sonrası kötü kokunun da hissedilir ölçüde azaldığı saptandı.

Temizlik çalışmalarını izleyen vatandaşlardan Yusuf Budak, her yağıştan sonra aynı manzarayla karşılaştıklarını, körfeze boşalan su kaynaklarının temizlenmesi ve vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bilim insanlarının da bulunduğu "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu" oluşturulmuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka izmir

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