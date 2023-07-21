İzmir Körfezi'nde Kaçak Midye Operasyonu

İZMİR Körfezi'nde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kaçak avlanan 1,4 ton kara ve kıllı midye ele geçirildi, 2 tekneye el konuldu.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince, dün İzmir Körfezi İnciraltı Kent Ormanı bölgesinde yasa dışı olarak avlandığı tespit edilen 48 çuvalda 1400 kilo kara ve kıllı midyeye ve Tuzla bölgesinde yasa dışı balık yemi ve su ürünleri avcılığında kullanıldığı tespit edilen biri 5 metre, diğeri 6 metre boyundaki 2 isimsiz tekneye el kondu. İzmir Valiliği Yasa Dışı Su Ürünleri ile Mücadele Protokolü kapsamında el koyulan teknelerin üzerindeki 3 su motoru, 5 yem havuzu, 7 sepet, 10 metre hortum ve 100 metre pinter ağının mülkiyeti ise kamuya geçirildi.