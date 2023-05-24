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İzmir Körfezi'nde kaçak avlanan 17 kişiye para cezası kesildi

İzmir Körfezi'nde kaçak avlanan 17 kişiye para cezası kesildi

Güncel Haberler

İzmir Körfezi'nde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 17 kişiye, toplam 657 bin 773 liralık ceza uygulandı.

İzmir Körfezi'nde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 17 kişiye, toplam 657 bin 773 liralık ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde kaçak avcılık yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda kaçak şekilde avlandığı belirlenen 2 ton midye, 200 kilogram deniz patlıcanı ile yaklaşık 100 kilogram balığa el konuldu.

Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 17 kişiye, toplam 657 bin 773 liralık ceza kesildi.

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Kaynak: AA / Halil Şahin - Güncel

İzmir Ege Güncel Haberler

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