İzmir Körfezi'nde Kabuksuz Deniz Salyangozu Görüldü. "Körfez Yeniden Hayata Dönüyor" - Haberler

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İzmir Körfezi'nde Kabuksuz Deniz Salyangozu Görüldü. "Körfez Yeniden Hayata Dönüyor"

ANKA - Güncel
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İzmir Körfezi'nde Kabuksuz Deniz Salyangozu Görüldü. 'Körfez Yeniden Hayata Dönüyor'

Su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan, İzmir Körfezi’nde ilk kez görülen “Janolus cristatus” cinsi kabuksuz deniz salyangozunun fotoğrafını çekerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e hediye etti. Soyer, “İzmir Körfez’i onlarca yıl sonra yeniden hayata dönüyor. Biyolojik çeşitliliğin günden güne arttığını gösteren bu gelişmeler heyecan ve mutluluk verici” dedi.

Su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan, İzmir Körfezi'nde ilk kez görülen "Janolus cristatus" cinsi kabuksuz deniz salyangozunun fotoğrafını çekerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e hediye etti. Soyer, "İzmir Körfez'i onlarca yıl sonra yeniden hayata dönüyor. Biyolojik çeşitliliğin günden güne arttığını gösteren bu gelişmeler heyecan ve mutluluk verici" dedi.

İzmir Körfezi'ni yeniden yüzülebilir hale getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK'la birlikte yürüttüğü Oşinografik İzleme Projesi kapsamında sudaki iyileşmeyi bilimsel veriler ışığında gözlemliyor. Proje kapsamında su altı görüntüleme çalışmaları da yürütülüyor.

İzmir Körfezi'ndeki biyolojik çeşitliliği fotoğraflarla belgeleyen su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan, Bostanlı kıyılarında Körfez'de ilk kez görülen Janolus cristatus" cinsi kabuksuz deniz salyangozuyla karşılaştı. Çektiği fotoğrafı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e hediye eden Kaptan, bu türün sadece temiz sularda yaşadığını, yumurtalarını bırakmış olmasının burada üreyeceği anlamına geldiğini belirterek, "Dalışlarda özellikle iç körfez bölgesinde kalan Konak ve Bostanlı'da heyecan verici görüntülerle karşılaştık. İzmir Körfezi biyolojik çeşitliliği ile şaşırtmaya devam etti" dedi.

Körfez'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer ise "İzmir Körfez'i onlarca yıl sonra yeniden hayata dönüyor. Biyolojik çeşitliliğin günden güne arttığını gösteren bu gelişmeler heyecan ve mutluluk verici" diye konuştu.

ANKA / Güncel

Tunç Soyer Körfez İzmir su Güncel Haberler

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