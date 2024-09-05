İzmir Körfezi'nde Çevre Felaketi: Yönetim Zafiyeti İddiası
Çevre Bakanı Kurum, İzmir Körfezi'ndeki çevre felaketinin içler acısı olduğunu belirterek, yönetim zafiyeti iddiasında bulundu. Sorumluların ev ödevlerini yerine getirip getirmediğini takip edeceklerini ve gerektiğinde hukuki ve cezai işlemleri yapacaklarını söyledi.
Çevre Bakanı Kurum: Sonucun maalesef içler acısı olduğunu görüyoruz. Tam anlamıyla çevre felaketidir. İzmir Körfezimiz ölmektedir.
Herkes sorumluklarını yerine getirecek. Seçim meydanlarında söz verip unutmakla olmuyor. Sorumluların ev ödevlerini yerine getirip getirmediğini anlık takip edeceğiz. Yönetim zafiyeti söz konusu ise uyaracağız. Atılması gereken adımlar atılmıyorsa, gerek hukuki gerek cezai işlemleri yapacağız. İzmir Körfezi bugün yapıldığı gibi kaderine terk edilemez.