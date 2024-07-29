İzmir Körfezi'nde 6 Ayda 380 Ton Yüzer Atık Toplandı

İzmir Körfezi'nde son 6 ayda 380 ton yüzer atık toplandığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, süpürge gemileriyle körfezde her gün temizlik çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Murat Benligül, denizden çıkan çöplerin çoğunluğunun insanlara ait olduğunu kaydetti.

Son 6 ayda 380 ton yüzer atık toplandığını anlatan Benligül, "Plastik su şişeleri, yoğurt kapları, sepetler, araba lastikleri, poşet torbalar, kaşıklar ve hatta eski sandalye ve koltukların bile çıktığı körfez, İzmir'in en önemli değerlerinden biri. Lütfen sahip çıkalım, kirletmeyelim." ifadelerini kullandı.