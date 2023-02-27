İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem (2)
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VALİ KÖŞGER: CAN VE MAL KAYBI YOKİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde Foça merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
VALİ KÖŞGER: CAN VE MAL KAYBI YOK
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde Foça merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.Foça'da oturan Recep Armağan, depremin kısa sürdüğünü belirterek, "Ayağa kalkmıştım kapıya tutundum düşüyordum. Şiddetini bilmiyorum ama çok sert geldi. Çok kısa sürdü" dedi.
Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel