İzmir Konak'taki Hastanede Yangın: Hastalar Olumsuz Etkilenmedi

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Sağlık Bakanlığı, İzmir Konak'ta bir özel hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hastaların olumsuz etkilenmediğini açıkladı. Tüm hastaların güvenliği için tedbiren nakil işlemleri gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığınca, İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hastanın olumsuz etkilenmediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
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