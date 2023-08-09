İzmir Konak'ta Temiz Su Borusu Patladı

İZMİR'in Konak ilçesinde, Fevzipaşa bulvarında yolunda bulunan temiz su borusu patladı. Konak ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Fevzipaşa Bulvarında saat 21.30 sıralarında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ait temiz su borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlayan su borusu nedeniyle tazyikli su tüm caddeye yayılırken, ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Fevzipaşa bulvarı çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel